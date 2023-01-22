Які умови виїзду за кордон для осіб, які супроводжують людей з інвалідністю
В Мінреінтеграції назвали умови виїзду за кордон для громадян, які супроводжують людей з інвалідністю.Також у заяві зробили важливий наголос на тому, що право на виїзд за кордон під час воєнного стану мають особи з I чи II групами інвалідності.
Виїхати за кордон вони можуть разом з особами, що їх супроводжують. Ними можуть бути рідні, або особи, які доглядають за людьми з певними фізичними обмеженнями.
Якщо ви супроводжуєте за кордон людину з інвалідністю, у вас мають бути документи, що підтверджують:
- родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
- інвалідність особи (пенсійне посвідчення або довідка про групу та причину інвалідності);
- спільне проживання (витяг про місце реєстрації);
- здійснення догляду за особою з інвалідністю (посвідчення про отримання компенсації).
Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон чоловікам з посвідкою на проживання в іншій країні
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