Какие вещи нельзя держать у Wi-Fi роутера, чтобы они не вышли из строя
Wi-Fi роутеры могут размагнитить находящиеся поблизости предметы, поэтому некоторые вещи лучше держать подальше от этого устройства.
Роутер для передачи сигнала Wi-Fi сейчас почти в каждом доме, но немногие люди знают особенности этого устройства и то, что для некоторых вещей он может быть опасен. Что нельзя держать рядом с роутером, читайте в нашем материале.
Некоторые приборы, использующие схожие с роутером частоты сигнала, могут заглушать его работу. Именно поэтому нельзя размещать роутер рядом с микроволновкой. Помешать работе роутера могут также приборы, внутри которых есть двигатель, например пылесос.
Лучше установить Wi-Fi роутер так, чтобы рядом с ним не было других бытовых приборов в радиусе метра. Нельзя ограждать роутер металлическими предметами, поскольку металл способен рассеивать энергию электромагнитного поля. Также роутер не стоит размещать в бетонных и кирпичных нишах в стенах – это ухудшит качество сигнала и в отдаленные места помещения он просто не будет доходить.
Не храните у роутера:
- Магнитные карты, как банковские карты или скидочные карты из магазинов – магнит перестанет работать и они быстро придут в негодность. Если у карты есть только чип, то он не пострадает.
- Также не стоит класть у роутера брелоки автосигнализации и ключ-магнит от домофона – они тоже могут выйти из строя.
- Блютуз-наушники и гарнитуру также лучше класть подальше от роутера.
- Не кладите на роутер смартфон или планшет – это навредит вашим гаджетам.
Раньше мы писали, почему нельзя оставлять телефон возле компьютера и чем это может повредить обоим устройствам.
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