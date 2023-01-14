Які речі неможна тримати біля Wi-Fi роутера, щоб вони не вийшли з ладу

Wi-Fi роутери можуть розмагнітити предмети, які знаходяться поблизу, тому деякі речі кращі тримати подалі від цього пристрою.

Роутер для передачі сигналу Wi-Fi зараз є майже в кожному будинку, але небагато людей знають особливості цього пристрою та те, що для деяких речей він може бути небезпечний. Що не можна тримати поряд з роутером читайте у нашому матеріалі.

Деякі прилади, які використовують схожі з роутером частоти сигналу, можуть заглушати його роботу. Саме тому не можна розміщувати роутер поруч із мікрохвильовою піччю. Перешкодити роботі роутера можуть також прилади, всередині яких є двигун, наприклад, пилосос.

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Краще встановити Wi-Fi роутер так, щоб біля нього не було інших побутових приладів у радіусі метра. Не можна загороджувати роутер металевими предметами, оскільки метал здатний розсіювати енергію електромагнітного поля. Також, роутер не варто розміщувати в бетонних та цегляних нішах у стінах – це погіршить якість сигналу й у віддалені місця приміщення він просто не доходитиме.

Не зберігайте біля роутера:

Магнітні карти, як от банківські картки або знижкові картки з магазинів – магніт перестане працювати і вони швидко прийдуть у непридатність. Якщо у карті є лише чіп, то він не постраждає.

Також не варто класти біля роутера брелоки автосигналізації та ключ-магніт від домофона – вони теж можуть вийти з ладу.

Блютуз-навушники та гарнітуру також краще класти подалі від роутера.

Не кладіть на роутер смартфон або планшет – це нашкодить вашим гаджетам.

Раніше ми писали чому не можна залишати телефон біля комп’ютера та чим це може зашкодити обом пристроям.

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