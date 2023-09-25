Какие вещи нельзя хранить на балконе: это может быть небезопасно

В большинстве квартир балкон используется как кладовая для хранения разных вещей, которые редко используют хозяева. Но это очень неверный подход к этому пространству.

Некоторые из этих вещей не только бесполезны, но потенциально опасны для хранения на балконе. Издание "Телеграф" рассказывает о вещах, которые категорически нельзя хранить на балконе.

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1. Газовые баллоны и взрывчатые вещества

Газовые баллоны и пиротехника могут привести к пожару и взрыву в любой момент. Потому хранить их на балконе запрещено. Газовые баллоны следует хранить в темном, сухом и недоступном для солнечных лучах месте, но никогда не на балконе. Тот же запрет касается и пиротехники, использование которой запрещено в большинстве стран, включая Украину.

2. Легковоспламеняющиеся жидкости

Бензин, газ, ацетон и другие химические вещества не должны храниться на балконе, поскольку они могут вызвать пожар. Если вам нужны эти вещества в быту, следует хранить их в правильных контейнерах и в месте, где они будут защищены от прямых солнечных лучей.

3. Стройматериалы

Некоторые стройматериалы, такие как штукатурка и цемент, могут оказаться непригодными для использования, если их повлияют влага и солнечные лучи. Потому лучше избегать их хранения на балконе.

4. Мусор

Хранить мусор на балконе – это плохая практика, которая вызывает неприятные запахи и привлекает грызунов и насекомых, которые могут быть разносчиками инфекций.

5. Пищевые продукты

Даже если балкон кажется идеальным местом для хранения продуктов, перепады температуры и солнечные лучи могут повлиять на вкус и качество продуктов, а также способствовать развитию бактерий и неприятному запаху.

6. Мебель из натурального дерева и бумага

Хранение предметов интерьера из натурального дерева на балконе может привести к деформациям, трещинам и ухудшению их внешнего вида из-за перепадов температуры, влажности и солнечных лучей. Поэтому лучше избегать хранения на балконе документов, фотографий и книг, поскольку они могут выцвести или покрыться плесенью от влажности.

7. Велосипеды и самокаты

Даже небольшие средства передвижения, такие как велосипеды и самокаты, не рекомендуется хранить на балконе, поскольку влажность может испортить некоторые детали.

8. Обувь и одежда

Хранить несезонную обувь и одежду на балконе не является лучшей идеей, поскольку высокая влажность может повлечь за собой образование плесени, которая испортит вещи.

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