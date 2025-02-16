Каким будет тариф на газ с 1 марта: названа стоимость кубометра

С 1 марта в Украине для 98% домохозяйств тариф на природный газ останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Цена голубого топлива останется без изменений.

Как сообщает OBOZ.UA, для повышения тарифа до завершения военного положения необходимо внести изменения в законодательство. Это означает, что решение должно пройти через парламент и получить подпись президента. Однако провести такую непопулярную инициативу через Верховную Раду крайне непросто.

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Кроме "Нафтогаза", в Украине функционирует еще несколько компаний, поставляющих голубое топливо. Однако примерно 98% бытовых потребителей используют услуги именно "Нафтогаза". В то же время, даже после отмены моратория на повышение тарифов, нет гарантии, что появятся экономические предпосылки для изменения стоимости газа. Это будет зависеть от уровня потребления, объемов добычи и других факторов.

В Министерстве энергетики и "Нафтогазе" уверяют, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона. "Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы", – заявляют в „Нафтогазе", комментируя прогнозы относительно возможного дефицита газа. В Минэнерго также убеждены: несмотря на ежегодные опасения относительно нехватки топлива, никаких проблем не возникнет.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготных тарифах на газ для военных.

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