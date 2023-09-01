Каким народным способом можно легко убрать накипь из чайника

Регулярное очищение кухонного инвентаря – ключевой аспект для обеспечения оптимального функционирования и сохранения качества продуктов. Не стоит забывать об уходе за чайником, ведь со временем в нем может образовываться накипь, которая негативно влияет на качество воды, которую вы кипятите.

Об этом сообщили в Pixel. Однако от накипи можно с легкостью избавиться с помощью народного способа.

Для того чтобы избавиться от накипи в чайнике, хозяйки рекомендуют использовать лимонную кислоту. В частности, процесс чистки очень прост и не отнимет много времени.

Читайте также: Делайте это раз в месяц и ваш чайник будет идеально чистым от накипи.

Сначала нужно наполнить чайник водой и добавить 2-3 столовых ложки лимонной кислоты. После этого включите плиту и ждите, пока вода начнет кипеть. Когда это произойдет, выключите плиту и разрешите воде остыть.

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Затем воду следует слить, долить свежую и повторить процедуру с кипячением. Важно оставить воду в чайнике на полчаса-час, чтобы лимонная кислота могла хорошо повлиять на накипь. После этого воду можно слить, а чайник вымыть обычным способом – с помощью губки и моющего средства. После этого нужно тщательно промыть чайник под проточной водой.

Напомним, ранее мы рассказывали о наиболее рациональных способах очистки чайника от накипи.

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