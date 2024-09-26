Какими будут зарплаты украинцев в следующем году: не очень хорошие новости от Минфина

Согласно проекту государственного бюджета на 2025 год, который уже представлен на рассмотрение Верховной Рады, минимальная заработная плата останется на уровне 8 тысяч гривен. Это означает, что в ближайшее время украинцы не могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Сергей Марченко, министр финансов Украины, во время брифинга прокомментировал вопрос возможного повышения минимальной заработной платы в 2025 году.

Глава Минфина заверил, что финансирование социальных выплат, в том числе пенсий, остается одним из приоритетов государственного бюджета. "У нас есть достаточный ресурс для обеспечения всех социальных гарантий, которые государство обязано предоставлять своим гражданам", – отметил Марченко. Он также подчеркнул, что с начала полномасштабной войны правительство ни разу не допускало задержек в выплатах пенсий и других социальных пособий.

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Однако относительно повышения минимальной зарплаты в 2025 году министр озвучил менее оптимистичный прогноз. "Пока у нас нет возможности повышать социальные стандарты. Учитывая сложную экономическую ситуацию, вызванную войной, мы считаем целесообразным сохранить размер минимальной зарплаты на уровне 8 тысяч гривен", – пояснил Марченко.

Свое решение правительство обосновывает необходимостью сбалансирования бюджета и финансовой стабильности страны. Кроме того, такое решение было согласовано с международными партнерами Украины.

Напомним, что работодателей, которые не проведут индексацию зарплат в 2024 году, ожидают штрафы.

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