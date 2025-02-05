Какой будет пенсия украинцев, которые получали минимальную зарплату

Размер пенсии определяется рядом факторов. В частности, он зависит от продолжительности страхового стажа, среднего уровня заработной платы за три года перед выходом на пенсию, а также от общей суммы уплаченных взносов.

Если заработная плата была минимальной, то и пенсионная выплата будет небольшой. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Если человек имеет полный страховой стаж, его пенсия при минимальной зарплате должна составлять не менее 40% от этой суммы. Сейчас это 40% от 8 000 гривен, то есть 3 200 гривен.

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Однако, согласно установленным нормам, фактический минимальный размер пенсии не может быть ниже 3 370 гривен.

"При наличии страхового стажа меньшей продолжительности, чем: у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, пенсия по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность", – отмечается в сообщении ПФУ.

Стоит заметить, что на сегодня размер пенсии определяется с учетом страхового стажа и возраста пенсионера.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у некоторых украинских пенсионеров вырастут выплаты почти на 1000 грн в феврале.

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