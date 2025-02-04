Чи зміняться мінімальні пенсії по інвалідності в Україні в лютому: що потрібно знати

У лютому 2025 року мінімальні пенсії по інвалідності залишаться на рівні 2 520–2 980 грн, і наразі не планується їх підвищення. Оновлення пенсій очікується в березні, але точний розмір індексації поки що невідомий.

Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ). З початку 2025 року мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю залишаються на рівні, встановленому ще в березні 2024 року.

Тоді відбулася індексація, в результаті якої виплати для деяких категорій осіб зросли, але наразі уряд не має наміру їх переглядати. Пенсія по інвалідності залежить від розміру пенсії за віком, і виплати визначаються таким чином:

особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;

особи з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

особи з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Читайте також: Яку пенсію отримують люди з інвалідністю 3 групи: відповідь ПФУ

Залежно від групи інвалідності та статусу зайнятості, мінімальні пенсійні виплати на лютий 2025 року будуть такими:

для осіб з інвалідністю I групи – 2 980 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 520 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 093 грн.

Щоб отримати пенсію, особа повинна мати встановлений статус інвалідності та необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності – від 1 до 15 років стажу.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється на основі пенсії за віком і включає не тільки накопичений страховий стаж, а й період між моментом встановлення інвалідності та досягненням 60 років. Однак для певних категорій осіб пенсія обчислюється за окремими правилами. Наприклад:

для військовослужбовців, які стали інвалідами через війну: I група – 100% від грошового забезпечення; II група – 80%; III група – 60%.

для осіб, які стали інвалідами під час служби: I група – 70% від грошового забезпечення; II група – 60%; III група – 40%.

для ліквідаторів аварії на ЧАЕС: I група – 13 376 грн; II група – 10 700 грн; III група – 8 025 грн.



Згідно з попередніми прогнозами, індексація пенсій по інвалідності може відбутися в березні 2025 року, і її розмір очікується на рівні 10-15%. Однак остаточне рішення буде залежати від стану державного бюджету та економічної ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про соціальну допомогу для осіб з інвалідністю II групи у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!