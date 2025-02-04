Изменятся ли минимальные пенсии по инвалидности в Украине в феврале: что нужно знать

В феврале 2025 года минимальные пенсии по инвалидности останутся на уровне 2520-2980 грн, и пока не планируется их повышение. Обновление пенсий ожидается в марте, но точный размер индексации пока неизвестен.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С начала 2025 минимальные пенсии для лиц с инвалидностью остаются на уровне, установленном еще в марте 2024 года.

Тогда произошла индексация, в результате которой выплаты для некоторых категорий лиц выросли, но правительство не намерено их пересматривать. Пенсия по инвалидности зависит от размера пенсии по возрасту и выплаты определяются следующим образом:

лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

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В зависимости от группы инвалидности и статуса занятости, минимальные пенсионные выплаты на февраль 2025 будут следующими:

для лиц с инвалидностью I группы – 2980 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2093 грн.

Чтобы получить пенсию, лицо должно иметь установленный статус инвалидности и необходимый страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста человека к моменту установления инвалидности – от 1 до 15 лет стажа.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется на основе пенсии по возрасту и включает не только накопившийся страховой стаж, но и период между моментом установления инвалидности и достижением 60 лет. Однако для определенных категорий лиц пенсия исчисляется по отдельным правилам. Например:

для военнослужащих, ставших инвалидами из-за войны: I группа – 100% от денежного довольствия; II группа – 80%; III группа – 60%.

для лиц, ставших инвалидами во время службы: I группа – 70% от денежного довольствия; II группа – 60%; III группа – 40%.

для ликвидаторов аварии на ЧАЭС: I группа – 13 376 грн; II группа – 10 700 грн; III группа – 8025 грн.



Согласно предварительным прогнозам, индексация пенсий по инвалидности может произойти в марте 2025 года и ее размер ожидается на уровне 10-15%. Однако окончательное решение будет зависеть от государственного бюджета и экономической ситуации в стране.

Напомним, ранее мы рассказывали о социальной помощи для лиц с инвалидностью II группы в 2025 году.

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