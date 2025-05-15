Какой этаж лучше выбрать при покупке квартиры, чтобы это стало удачной инвестицией

Один из критериев, на который обращают внимание украинцы при выборе жилья - это этаж, на котором расположена квартира. После начала полномасштабной войны спрос на жилье на верхних этажах заметно снизился из-за угрозы безопасности. Хотя раньше такие квартиры ценились за роскошные панорамные виды.

То, какой этаж выбрать для проживания, зависит от ряда обстоятельств. Важно учитывать тип здания, образ жизни, семейный состав и индивидуальные потребности. Об этом пишет UAportal со ссылкой на "Новости.LIVE".

Первые этажи

По словам специалистов платформы "OLX Недвижимость", первые этажи имеют немало плюсов, несмотря на распространенные предубеждения. Они являются комфортным вариантом для семей с детьми, пожилых людей или с ограниченными возможностями. Жителям не нужно пользоваться лифтом или подниматься по лестнице, а в случае чрезвычайной ситуации можно быстро эвакуироваться из дома.

Впрочем, существуют и минусы, среди которых:

недостаточное количество дневного света;

сырость, особенно в старых постройках из-за близости к подвалу;

потребность в дополнительных мерах безопасности (например, решетки или сигнализация);

шум с улицы.

Если здание находится у дороги с интенсивным движением, квартиры на первых этажах зачастую отдают под коммерческие помещения.

Читайте также: Жилье в Киеве: сколько теперь придется заплатить за квартиру

Верхние этажи

Жилье на последних этажах привлекает живописными видами и множеством естественного света. В то же время есть ряд важных нюансов:

в случае неисправности лифта подниматься придется сложно, особенно для семей с детьми;

эвакуация или спуск к укрытию в экстренных ситуациях, таких как пожар, занимает больше времени;

При перебоях с электроэнергией важно наличие резервного источника питания.

Прежде чем покупать квартиру на верхнем этаже, следует выяснить, есть ли в доме генератор для работы лифтов и насколько эффективна система вентиляции.

Средние этажи как оптимальный вариант

Этажи с 4-го по 8-й в многоэтажных домах часто называют удобными для большинства покупателей. Это объясняется несколькими факторами:

меньше шума с улицы по сравнению с нижними этажами;

при неисправном лифте подняться пешком еще не слишком сложно;

хорошее естественное освещение и более чистый воздух, чем на первых этажах;

эвакуация с таких этажей быстрее, чем с верхних;

в старых постройках на этих этажах обычно стабильное давление воды и отопления.

Благодаря таким преимуществам квартиры на средних этажах легче реализовать как для продажи, так и для аренды.

Ранее мы рассказывали, какое жилье пользуется наибольшим спросом в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!