Какой повербанк выбрать, чтобы оставаться с интернетом во время обесточений: лучшие по цене и качеству

В Украине снова учащаются отключения электричества, а значит, повербанк становится незаменимым другом для ваших гаджетов. О зарядных станциях для дома мы уже писали, а сегодня поговорим о том, какой повербанк выбрать, чтобы не ошибиться.

Рынок предлагает множество моделей, отличающихся по дизайну, размеру, емкости, мощности, набору функций и, конечно, цене. Как не растеряться в этом разнообразии и выбрать повербанк, который будет отвечать вашим потребностям?

Для начала специалисты советуют определиться с емкостью. Чем больше емкость, тем больше раз вы сможете зарядить свои гаджеты. Обратите внимание на мощность. Если вы планируете заряжать ноутбук, вам понадобится повербанк с мощностью не менее 65 Вт.

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Выберите тип разъемов. Большинство современных гаджетов заряжаются через USB-C, но некоторые все еще нуждаются в USB-A. Подумайте и о дополнительных функциях. Некоторые повербанки имеют фонарик, дисплей, показывающий уровень заряда или возможность заряжать несколько устройств одновременно.

Не экономьте на качестве. Купите повербанк известного бренда, чтобы быть уверенными в его надежности и безопасности.

Эксперты из "NV Техно" рекомендуют три модели повербанков, которые предлагают наилучшее соотношение цены и качества:

1. Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАч 22,5 Вт (899 грн)

Этот недорогой повербанк от Xiaomi – отличный выбор для тех, кто ищет доступную модель с хорошей емкостью и мощностью. Он может заряжать три устройства одновременно, имеет режим маломощной зарядки для мелких гаджетов и заряжается полностью за несколько часов.

Mi Power Bank. Источник: Xiaomi

2. Baseus Elf 20000 мАч 65 Вт (1999 грн)

Этот повербанк от Baseus предлагает компромисс между ценой, емкостью, мощностью и функциональностью.

Он имеет два USB-A, два USB-C (один со встроенным кабелем), поддерживает быструю зарядку для смартфонов и Power Delivery для ноутбуков, а также имеет удобный дисплей.

Baseus Elf. Источник: Baseus

3. Promate PowerMine-130W 38000 мАч 100 Вт (4499 грн)

Этот мощный повербанк от Promate подойдет ищущим модель с максимальной емкостью и мощностью.

Promate PowerMine-130W. Источник: Promate

Он может заряжать ноутбук с мощностью до 100 Вт, имеет три разъема USB (A, C, C из Power Delivery) и сам заряжается за 2 часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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