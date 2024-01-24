Какой стаж и возраст необходимо иметь УБД для досрочного ухода на пенсию: ответ ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ответил на запрос, имеют ли право участники боевых действий (УБД) выйти на пенсию по возрасту, не имея необходимого стажа.

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Напомним, что для мужчин в 2024 году минимальный страховой стаж для ухода на пенсию в 60 лет составляет 31 год. В ПФУ сообщили, что, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", количество стажа, дающего право назначить пенсию по возрасту после достижения возраста 60 лет в 2024 году, составляет не менее 31 года.

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Однако в статье 115 этого же закона отмечено, что лица со статусом УБД имеют право на досрочную пенсию в 55 лет. При этом количество стажа должно быть не менее 25 лет.

"Учитывая указанное, УБД при наличии страхового стажа не менее 25 лет имеют право на назначение пенсии по возрасту", – говорится в ответе ПФУ.

Таким образом, участники боевых действий могут выйти на пенсию по возрасту 60 лет, даже если у них нет необходимого стажа в 31 год. Для этого им достаточно иметь стаж в 25 лет.

Важно отметить, что для назначения пенсии по возрасту участникам боевых действий необходимо также иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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