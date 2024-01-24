Який стаж та вік потрібно мати УБД для дострокового виходу на пенсію: відповідь ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) відповів на запит, чи мають право учасники бойових дій (УБД) вийти на пенсію за віком, не маючи необхідного стажу.

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Нагадаємо, що для чоловіків у 2024 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років становить 31 рік. У ПФУ повідомили, що, згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", кількість стажу, що дає право призначити пенсію за віком після досягнення віку 60 років у 2024 році, становить не менше 31 року.

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Однак у статті 115 цього ж закону зазначено, що особи зі статусом УБД мають право на дострокову пенсію у 55 років. При цьому кількість стажу має бути не менше ніж 25 років.

"З огляду на зазначене, УБД за наявності страхового стажу не менше 25 років мають право на призначення пенсії за віком", – йдеться у відповіді ПФУ.

Таким чином, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, навіть якщо у них немає необхідного стажу в 31 рік. Для цього їм достатньо мати стаж у 25 років.

Важливо зазначити, що для призначення пенсії за віком учасникам бойових дій необхідно також мати страховий стаж не менше 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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