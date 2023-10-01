rus
Українська
Общество

Какой стиль будет в моде осенью-2023: подойдет и в офис, и на обучение

Цихоцкая Мария

Какой стиль будет в моде осенью-2023: подойдет и в офис, и на обучение

Librarian-core – это выражение, которое переводится как "стиль библиотекарши". Этот стиль включает в себя такие элементы, как:

  1. Юбки-карандаши или плиссе.
  2. Платья-футляры.
  3. Клетчатый принт.
  4. Приталенные джемпера и кардиганы.
  5. Лаконичная рубашка.
  6. Балетки и туфли "Мэри Джейн".
  7. Лоферы с квадратным носком.
  8. Туфли с kitten heels (кошачьи каблуки).
  9. Капроновые колготки.
  10. Украшения с жемчугом.
  11. Очки с тонкой или роговой оправой.

Об этом пишет Радиотрек.

Но важно заметить, что образы в стиле librarian-core не строги или скучны. Они носят игривый и даже сексуальный характер.

Читайте также: Как определить подходит ли вам цвет: советы стилиста

Какой стиль будет в моде осенью-2023: подойдет и в офис, и на обучение
Какой стиль будет в моде осенью-2023: подойдет и в офис, и на обучение
Какой стиль будет в моде осенью-2023: подойдет и в офис, и на обучение

На подиумах для сезона осень-зима 2023-24 такие модные дома и влиятельные личности как Miu Miu, Prada, Chanel, Белла Хадид и другие предлагают разнообразить этот стиль с помощью таких элементов, как прозрачные ткани, складные воротнички, колготки, которые не заправляются в юбки и спортивная обувь.

Напомним, мы уже писали, что носить дома, чтобы было удобно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество