Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання

Librarian-core - це вираз, який перекладається як "стиль бібліотекарки". Цей стиль включає в себе такі елементи, як:

Спідниці-олівці або плісе. Сукні-футляри. Картатий принт. Приталені джемпери й кардигани. Лаконічні сорочки. Балетки та туфлі "мері джейн". Лофери з квадратним носком. Туфлі з kitten heels (котячими підборами). Капронові колготки. Прикраси з перлами. Окуляри з тонкою чи роговою оправою.

Про це пише Радіотрек.

Але важливо зауважити, що образи у стилі librarian-core не є строгими або нудними. Вони мають грайливий і навіть сексуальний характер.

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На подіумах для сезону осінь-зима 2023-24 такі модні дому і впливові особистості як Miu Miu, Prada, Chanel, Белла Хадід та інші пропонують урізноманітнити цей стиль за допомогою таких елементів, як прозорі тканини, складні комірці, колготки, які не заправляються у спідниці, та спортивне взуття.

Нагадаємо, ми вже писали, що носити вдома, щоб було зручно.

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