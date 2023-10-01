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Суспільство

Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання

Ціхоцька Марія

Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання

Librarian-core - це вираз, який перекладається як "стиль бібліотекарки". Цей стиль включає в себе такі елементи, як:

  1. Спідниці-олівці або плісе.
  2. Сукні-футляри.
  3. Картатий принт.
  4. Приталені джемпери й кардигани.
  5. Лаконічні сорочки.
  6. Балетки та туфлі "мері джейн".
  7. Лофери з квадратним носком.
  8. Туфлі з kitten heels (котячими підборами).
  9. Капронові колготки.
  10. Прикраси з перлами.
  11. Окуляри з тонкою чи роговою оправою.

Про це пише Радіотрек.

Але важливо зауважити, що образи у стилі librarian-core не є строгими або нудними. Вони мають грайливий і навіть сексуальний характер.

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Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання
Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання
Який стиль буде у моді восени-2023: підійде і в офіс, і на навчання

На подіумах для сезону осінь-зима 2023-24 такі модні дому і впливові особистості як Miu Miu, Prada, Chanel, Белла Хадід та інші пропонують урізноманітнити цей стиль за допомогою таких елементів, як прозорі тканини, складні комірці, колготки, які не заправляються у спідниці, та спортивне взуття.

Нагадаємо, ми вже писали, що носити вдома, щоб було зручно.

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