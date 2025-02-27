Какова будет минимальная зарплата в марте 2025 года

Минимальная зарплата является не только оплатой за простой неквалифицированный труд, но и основой для расчета различных выплат и ставок в Украине. Согласно закону Украины "О государственном бюджете" на 2025 год, минимальная заработная плата установлена на уровне 8000 гривен в месяц.

Для работающих почасово эта сумма составляет 48 гривен в час. Эти показатели будут оставаться неизменными в течение всего года. Об этом пишет zahid.net.

Если начисленная заработная плата работника ниже установленного минимального предела, работодатель обязан осуществить доплату. В то же время, если работник не выполнил месячную норму труда, оплата производится пропорционально фактически отработанному времени.

Выплаты и отчисления, связанные с минимальной зарплатой

Минимальная зарплата используется для расчета различных выплат, в частности:

предельного размера суточных в командировках по Украине, который составляет 800 гривен (0,1 МЗП);

страховых компенсаций за вред здоровью;

оплаты дополнительных выходных дней

Размер единого социального взноса (ЕСВ)

Минимальная зарплата также является базой для расчета единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемого в Пенсионный фонд. Его ставка составляет 22% от минимальной зарплаты, то есть минимальный ежемесячный платеж – 1760 гривен. Максимальная сумма ЕСВ, которая может быть начислена, достигает 35,2 тысяч гривен, что соответствует 20 МЗП.

Следует отметить, что ЕСВ на уровне минимальной зарплаты платят только работники, работающие по основному месту работы и не имеющие инвалидности.

Больничные и декретные выплаты

Расчет больничных и декретных выплат зависит от уровня минимальной зарплаты. Максимальный месячный размер выплат не может превышать 160 тысяч гривен (20 МЗП). Минимальная сумма декретных в расчете на один день для основных работниц составляет 262,81 гривны.

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Штрафы за нарушение трудового законодательства

Уровень минимальной зарплаты также оказывает влияние на размер штрафов для работодателей. К примеру, за неоформленного работника придется оплатить 80 тысяч гривен (10 МЗП) за каждого нарушителя. При несоблюдении минимальных трудовых гарантий штраф составит 16 тысяч гривен (2 МЗП), а за другие нарушения законодательства – 8000 гривен (1 МЗП).

Дополнительные показатели, зависящие от минимальной зарплаты

Размер минимальной зарплаты учитывается при определении:

необлагаемого налогом дохода в виде подарков, который составляет 2000 гривен (25% МЗП);

единого налога для ФЛП II группы – 1600 гривен (20% МЗП);

предельного годового дохода для ФЛП-упрощенцев I-III групп;

минимального уставного капитала компаний;

налоговой социальной льготы;

налогов на доходы от продажи недвижимости;

процедур банкротства

Таким образом, минимальная зарплата влияет на широкий спектр финансовых и социальных расчетов в стране, определяя не только уровень оплаты труда, но и размер налогов, взносов и штрафных санкций.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторых украинцев могут оставить без пенсии по инвалидности.

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