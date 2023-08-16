Какую бытовую технику можно не выключать из розетки во время отпуска

Попытки хозяев сэкономить электроэнергию и предотвратить возможные возгорания ведут к вопросу, какие электроприборы следует выключать из розетки, а какие можно оставить подключенными. Дилемма между энергосбережением и удобством может быть решена с помощью разумных решений.

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Перед выключением электроприборов следует разобраться, какие из них требуют постоянного питания и которые могут оставаться подключенными. Об этом пишет Главред.

Какие электроприборы лучше оставить подключенными из соображений безопасности?

Важно помнить, что определенные приборы должны быть подключены для обеспечения безопасности и нормальной работы.

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Медицинские приборы: Насосы для инсулина, аппараты ИВЛ, мониторы сердечного ритма и другие медицинские устройства необходимо оставлять включенными, поскольку они могут оказывать жизненно важную поддержку. Домашние системы безопасности: Камеры видеонаблюдения и системы безопасности следует держать включенными, чтобы обеспечить непрерывный мониторинг и защиту вашего дома. Серверы и компьютеры: Если вы управляете важными данными или услугами, серверы и компьютеры лучше оставить под постоянным питанием, чтобы избежать потери данных и недоступности. Холодильники и морозильники: Эти приборы должны работать непрерывно для сохранения стабильной температуры и избегания порчи продуктов. Системы автоматического освещения: Если у вас есть система автоматического освещения, важно оставить ее подключенной, чтобы она функционировала должным образом.

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Какие электроприборы можно выключать из розетки?

Некоторые приборы можно выключать из розетки, если вы не планируете их использовать в течение длительного времени:

Микроволновки и тостеры: После использования микроволновки или тостера выключите их из розетки, чтобы избежать возможных аварий или пожаров. Зарядные устройства: Заряжая устройства, выключайте зарядные адаптеры после завершения, чтобы эффективно использовать электроэнергию. Электрообогреватели: Выключайте электрообогреватели, если они не нужны, чтобы избежать лишнего потребления электроэнергии. Приборы для прически: Плойки, фены и другие приборы можно выключать из розетки после использования во избежание незапланированного нагрева. Электрочайники: Выключайте электрочайники, когда вода нагрелась во избежание перегрева и излишнего потребления электроэнергии.

Напомним, ранее мы рассказывали, как платить за воду меньше. В частности, эффективная экономия возможна только в случае, если в вашей квартире установлен опломбированный и поверенный рабочий счетчик.

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