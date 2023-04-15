Эксперт объяснил, вырастут ли цены на свет в 2023 году

В Украине все чаще возникает вопрос о вероятности увеличения тарифов на коммунальные услуги. В частности, цены могут поднять для населения электроэнергию.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в 2023 году или даже до конца военного положения власти, вероятно, не будут менять тарифы на электроэнергию. Об этом он рассказал для "Факты ICTV".

"Я думаю, что во время войны ни одно Правительство, ни одно президент по теме тарифов становиться не будет. Я думаю, что во время войны никаких изменений тарифов происходить не будет. Каким образом это будет происходить после окончания войны – это другой вопрос", – заявил он.

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Эксперт отметил, что в 2024 году в Украине может возникнуть кризис в энергосистеме. Это связано с тем, что сейчас есть дефицит 30 млрд. грн., и он будет только расти.

Харченко отметил, что Украине необходимы крупные инвестиции на ремонтные работы оборудования после атак рф. Также, по мнению директора, отопительный сезон 2023-2024 будет спокойным.

"Далее начинается суперкризис, потому что денег нет совсем и как готовиться к следующему сезону – там будет проблема. В горизонте 2024-2025 будет гораздо хуже, чем 2023-2024. А если сбудется тот прогноз, что наши болотные соседи в течение лета накапливают ракеты и В следующем ноябре повторяют свои атаки, повторяют их сфокусированнее, повторяют их в тех же или больших масштабах, то нам придется очень сложно", – говорит Харченко.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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