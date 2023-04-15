Експерт пояснив, чи зростуть ціни на світло у 2023 році

В Україні дедалі частіше виникає питання ймовірності збільшення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, ціни можуть підняти для населення за електроенергію.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у 2023 році або навіть до кінця воєнного стану влада, ймовірно, не змінюватиме тарифи на електроенергію. Про це він розповів для "Факти ICTV".

"Я думаю, що під час війни жоден Уряд, жоден президент до теми тарифів ставати не буде. Я думаю, що під час війни жодних змін тарифів відбуватися не буде. Яким чином це буде відбуватися після закінчення війни – це інше питання", – заявив він.

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Експерт зазначив, що у 2024 році в Україні може виникнути криза в енергосистемі. Це пов'язано з тим, що зараз є дефіцит 30 млрд грн, і він буде лише зростати.

Харченко зауважив, що Україні необхідні великі інвестиції на ремонтні роботи обладнання після атак рф. Також на думку директора, опалювальний сезон 2023-2024 буде спокійним.

"Далі починається суперкриза, тому що грошей немає зовсім і як готуватися до наступного сезону – там буде проблема. В горизонті 2024-2025 буде набагато гірше, ніж 2023-2024. А якщо справдиться той прогноз, що наші болотні сусіди протягом літа накопичують ракети і наступного листопада повторюють свої атаки, повторюють їх більш сфокусовано, повторюють їх у тих ж або більших масштабах, то нам доведеться дуже складно", – каже Харченко.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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