Какую компенсацию от государства вправе получить ветераны за аренду жилья

Правительство 18 июня обновило правила предоставления денежной компенсации за аренду жилья для ветеранов, вернувшихся из плена или вынужденно проживающих за пределами своего постоянного места жительства. Благодаря изменениям процедура оформления помощи стала гораздо проще.

Изменения внесены в порядок выплаты компенсации лицам, защищавшим независимость и территориальную целостность Украины, за аренду ими жилья. Теперь подать заявление с пакетом документов можно не только в органы, отвечающие за ветеранскую политику, но и через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту аренды жилья. Кроме того, установлен четкий механизм передачи документов между ЦНАПами и местными органами, а также уведомление заявителя о результатах рассмотрения. Об этом пишет sud.ua.

Ветераны, которые еще не имеют статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, но были уволены со службы в полиции или ГСЧС, также смогут получить компенсацию. Для этого им нужно добавить к заявлению копии военно-учетного документа и выписку из приказа об увольнении.

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Получить выплату могут защитники и защитницы, пострадавшие в результате войны: потерявшие жилье, чье жилье расположено в зонах активных боевых действий или на оккупированных территориях, а также те, кто проходит реабилитацию вдали от зарегистрированного места жительства.

Размер компенсации зависит от того, где арендуется жилье. В Киеве, Львове, Днепре и Одессе выплата составит два прожиточных минимума (сейчас это 6056 грн), в других областных центрах — 1,5 прожиточного минимума (4542 грн), в меньшей местности — один прожиточный минимум (3028 грн). Если жилье снимается меньше месяца, сумма выплаты рассчитывается пропорционально количеству дней проживания.

Чтобы подать заявку, нужно подготовить копии основных документов, в частности: паспорта, идентификационного кода, справки из реестра прав, акта обследования поврежденного жилья, военного билета, удостоверения УБД или ОИСВ, справки о несудимости и договоре аренды, заключенный в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление, чтобы не остаться без выплат.

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