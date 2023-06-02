Каменских удивительно оправдалось за скандал с розыгрышем элитного авто и iPhone для ВСУ

В мае украинская певица Настя Каменских, которая в последнее время живет за границей, объявила о розыгрыше внедорожника и вызвала возмущение от украинцев.

Жена Потапа заявила, что подарит кому-то подписчикам внедорожник Infiniti, стоимость которого превышает полтора миллиона гривен, а после розыгрыша она пообещала перечислить 100 тысяч гривен на нужды батальона "Азов".

Кроме авто, звезда пообещала подарить еще и iPhone за понравившуюся на ее странице в Инстаграм. Чтобы получить авто, нужно было подписаться на 94 аккаунта, которые были на ее странице.

Видео дня

Тогда Настю подвергли критике обвинив в желании "хайпануть на войне". После этого скандала она даже удалила все публикации, которые касались розыгрышей и не комментировали эту ситуацию. И вот не прошел и месяц, как Каменских решила объяснить ситуацию с этой ее записью.

Читайте также: Насте Каменской пришлось показать фото своих связок, чтобы фанаты не обвиняли ее во лжи: что произошло

В комментарии ТСН певица сказала: "У меня точно не было цели кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства. Поэтому, если я это сделала – прошу прощения, я ни в коем случае не хотела. Я собирала на автомобиле для военных на своих концертах и это была еще одна активность, откуда планировалось добавить средства в необходимую сумму сбора".

Каменских утверждает, что желала только "порадовать" украинцев в сложное время. "Для меня целью было дать возможность кому получить приз, который всегда в таких активностях готовят и предоставляют организаторы конкурса, ведь есть большое количество людей, кому просто необходимо отвлекаться хотя бы на короткий период времени", — сказала она.

Она сказала, что после волны хейта решила отменить конкурс. "Сейчас вообще почти каждый день возникают события, вызывающие возмущение и резонанс в обществе. Мне кажется, это потому, что мы все сейчас очень уязвимы ко всему происходящему. Сейчас в целом трудно быть в оптимистическом настроении", – сказала Настя.

Ранее Каменских называла причину, ради которой может бросить карьеру певицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!