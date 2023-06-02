Каменських дивно виправдалась за скандал з розіграшем елітного авто та iPhone для ЗСУ

У травні українська співачка Настя Каменських, що останнім часом живе за кордоном, оголосила про розіграш позашляховика та викликала хвилю обурення від українців.

Дружина Потапа заявила, що подарує комусь з підписників позашляховик Infiniti, вартість якого перевищує півтора мільйона гривень, а після розіграшу вона пообіцяла перерахувати 100 тисяч гривень на потреби батальйону "Азов".

Окрім авто, зірка пообіцяла подарувати ще й IPhone за вподобайки на її сторінці в Інстаграм. Щоб отримати авто, потрібно було потрібно підписатися на 94 акаунти, що були на її сторінці.

Відео дня

Тоді Настю розкритикували звинувативши у бажанні "хайпанути на війні". Після цього скандалу вона навіть видалила усі публікації, що стосувалися розіграшів й не коментувала цю ситуацію. І от не пройшов і місяць, як Каменських вирішила пояснити ситуацію з цим її дописом.

Читайте також: Насті Каменській довелося показати фото своїх зв'язок, аби фанати не звинувачували її у брехні: що сталося

У коментарі ТСН співачка сказала: "У мене точно не було мети когось образити чи зачепити чиїсь почуття. Тому, якщо я це зробила – прошу вибачення, я в жодному разі не хотіла. Я збирала на автомобілі для військових на своїх концертах і це була ще одна активність, звідки планувалося додати кошти до необхідної суми збору".

Каменських стверджує, що бажала лише "розрадити" українців у складний час. "Для мене метою було дати можливість комусь отримати приз, який завжди в таких активностях готують і надають організатори конкурсу, адже є велика кількість людей, кому просто необхідно відволікатись хоча б на короткий період часу", – сказала вона.

Вона сказала, що після хвилі хейту вирішила скасувати конкурс. "Зараз взагалі майже щодня виникають події, що викликають обурення та резонанс у суспільстві. Мені здається, це тому, що ми всі зараз дуже вразливі до усього, що відбувається. Зараз в цілому важко бути в оптимістичному настрої", – також сказала Настя.

Раніше Каменських називала причину, заради якої може залишити кар'єру співачки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!