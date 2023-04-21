'Карающая десница ВСУ достанет везде': бойцы 59-й бригады эффектно ликвидировали оккупантов (видео)

Украинские военные на востоке уничтожили боевую машину пехоты оккупантов. Второй БМП удалось скрыться с поля боя.

Ликвидацией врагов занимались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Видео уничтожения БМП опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Рашисты еще до конца не поняли, что никогда не смогут передвигаться по украинской земле свободно и спокойно. То ли в чистом поле, то ли в углах – карающая десница ВСУ достанет их везде", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как две БМП оккупантов быстро двигаются в сторону украинских позиций. Впрочем, защитники Украины устроили засаду и попали в одну из машин россиян.

Когда БМП доехали до разбитого моста, по всей видимости, навстречу полетела противотанковая управляемая ракета. Пораженная техника задымилась, но продолжила двигаться, пока не остановилась о крутом подъеме.

Точное время и место уничтожения вражеских БМП не сообщается, однако, по предварительным данным, 59-я бригада воюет на востоке Украины.

На днях бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали видео с Луганщины, где они ликвидировали вражеский танк и взорвали боевую машину пехоты врага, которая пыталась эвакуировать поврежденный грузовик.

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