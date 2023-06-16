Кэмерон Диаз начали хейтить после видео с содержанием ее холодильника: чем актриса разгневала фанов

Известную голливудскую актрису Кэмерон Диаз начали критиковать за ее видео в Instagram, на котором она показала содержимое своего холодильника. Фанатам звезды не понравилось, что он был наполнен пластиковыми контейнерами.

Как сообщает издание Express, Кэмерон Диаз в Instagram решила поделиться эмоциями в связи с удачным партнерством с брендом Goop, который основала другая звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу.

Звезда фильма "Ангелы Чарли" показала фанатам кухню и свой холодильник – в нем были размещены бутылки с вином Avaline и множество пластиковых контейнеров с салатами.

Видео дня

При этом Диаз прокомментировала: "Когда дело доходит до еды летом, я всегда хочу чего-нибудь свежего и легкого - и я люблю отличный салат".

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Затем она рассказала о своем партнерстве с Goop: "Чтобы создать мой идеальный, вкусный, хрустящий салат, мы наполнили его великолепными текстурами и вкусами". Затем она добавила, что новый салат отлично сочетается с ее вином Avaline Sauvignon Blanc.

Поклонники актрисы начали писать ей в комментариях гневные комментарии, что она слишком увлекается пластиком.

В частности, среди комментариев есть следующие:

"Вы можете быть в шоке, узнав, что мы, крестьяне, можем делать собственные салаты, и нам не нужно использовать и тратить весь этот пластик"

"Почему он должен быть в пластиковом корпусе? Мне кажется, вы думали только о прибыли, а не о планете"

"Я покупаю местное органическое вино, чтобы поддержать малый бизнес. Знаменитости не нуждаются в побочной суете. Это чистая алчность".

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