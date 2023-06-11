Пять лучших фильмов, в которых играла Кэмерон Диаз

Любители кино знают, что Камерон Диаз – это сила, с которой нужно считаться на киноэкране. Благодаря своей заразительной энергии и удивительному таланту, Диаз оставила неизгладимый след в мире кино.

От веселых комедий до захватывающих дух триллеров, она продемонстрировала свою многогранность как актриса. UAportal подготовил увлекательный список из пяти лучших фильмов с Кэмерон Диаз в главной роли.

Маска

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Видео дня

Жанр: Комедия, Фэнтези

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год производства: 1994

Главный продюсер: Боб Энгельман

"Маска" знакомит нас с очаровательным персонажем Тиной Карлайл, которую играет Камерон Диаз. Эта веселая комедия рассказывает о злоключениях банковского клерка Стэнли Ипкисса (в исполнении Джима Кэрри), который обнаруживает древнюю маску с таинственными способностями. Диас в роли Тины, певицы из ночного клуба и объекта симпатии Стэнли, привносит в фильм яркую и захватывающую энергию.

Ангелы Чарли

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна производства: США, Германия

Продолжительность: 1ч 38мин

Год выпуска: 2000

Главный продюсер: Леонард Голдберг

В захватывающем фильме "Ангелы Чарли" Кэмерон Диаз играет роль Натали Кук, одной из бесстрашной троицы частных детективов. Вместе со своими коллегами-ангелами она участвует в адреналиновых миссиях, которые поручает ей загадочный Чарли Таунсенд. В роли Натали Диаз воплотила в себе идеальное сочетание остроумия, обаяния и потрясающих навыков боевых искусств.

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Однажды в Вегасе

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 39мин

Год выпуска: 2008- Главный продюсер: Майкл Агилар

В романтической комедии "Однажды в Вегасе" Кэмерон Диаз играет роль Джой МакНэлли, свободолюбивой женщины, которая после бурной ночи в Лас-Вегасе попадает в череду неожиданных событий. Когда она просыпается замужем за совершенно незнакомым человеком по имени Джек, начинается веселье, пока эти двое ориентируются в своей новой ситуации. Комедийное мастерство Диаз блистает, поскольку она воплощает в жизнь остроумную и живую личность Джой.

Рыцарь дня

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Экшн, Комедия, Романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год выпуска: 2010

Главный продюсер: Тодд Гарнер

В захватывающем романтическом триллере "Рыцарь дня" Кэмерон Диаз играет Джун Хейвенс, энергичную женщину, которая неосознанно попадает в захватывающее приключение с очаровательным, но таинственным секретным агентом Роем Миллером (в исполнении Тома Круза). Когда Джун оказывается втянутой в опасный заговор, в исполнении Диаз достигается идеальный баланс уязвимости и силы.

Другая женщина

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год выпуска: 2014

Главный продюсер: Джули Йорн

"Другая женщина" представляет Кэмерон Диаз в роли Карли Уиттен, успешного адвоката, которая узнает, что ее бойфренд женат. Она создает союз с его женой, Кейт (в исполнении Лесли Манн), и другой любовницей, Эмбер (в исполнении Кейт Аптон), чтобы отомстить мужу-изменнику. Комедийное время Диаз и правдоподобное изображение Карли привносят юмор и подлинность в эту историю.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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