П'ять найкращих фільмів, в яких грала Кемерон Діаз

Любителі кіно знають, що Камерон Діаз – це сила, з якою потрібно зважати на кіноекрані. Завдяки своїй заразливій енергії та дивовижному таланту, Діаз залишила незабутній слід у світі кіно.

Від веселих комедій до захоплюючих дух трилерів вона продемонструвала свою багатогранність як актриса. UAportal підготував захоплюючий список із п'яти найкращих фільмів з Кемерон Діаз у головній ролі.

Маска

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Відео дня

Жанр: Комедія, Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 41хв

Рік виробництва: 1994

Головний продюсер: Боб Енгельман

"Маска" знайомить нас із чарівним персонажем Тіною Карлайл, яку грає Камерон Діаз. Ця весела комедія розповідає про пригоди банківського клерка Стенлі Іпкісса (у виконанні Джима Керрі), який виявляє давню маску з таємничими здібностями. Діас у ролі Тіни, співачки з нічного клубу та об'єкта симпатії Стенлі, привносить у фільм яскраву та захоплюючу енергію.

Ангели Чарлі

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна виробництва: США, Німеччина

Тривалість: 1год 38хв

Рік виконання: 2000

Головний продюсер: Леонард Голдберг

У захоплюючому фільмі "Ангели Чарлі" Кемерон Діаз грає роль Наталі Кук, однієї з безстрашної трійці приватних детективів. Разом зі своїми колегами-ангелами вона бере участь у адреналінових місіях, які доручає їй загадковий Чарлі Таунсенд. У ролі Наталі Діаз втілила в собі ідеальне поєднання дотепності, чарівності та приголомшливих навичок бойових мистецтв.

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Якось у Вегасі

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік випуску: 2008- Головний продюсер: Майкл Агілар

У романтичній комедії "Одного разу у Вегасі" Кемерон Діаз грає роль Джой Макнеллі, волелюбної жінки, яка після бурхливої ночі в Лас-Вегасі потрапляє до низки несподіваних подій. Коли вона прокидається одружена з зовсім незнайомою людиною на ім'я Джек, починається веселощі, поки ці двоє орієнтуються у своїй новій ситуації. Комедійна майстерність Діаз блищить, оскільки вона втілює в життя дотепну та живу особистість Джой.

Лицар дня

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Екшн, Комедія, Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік зробити: 2010

Головний продюсер: Тодд Гарнер

У захоплюючому романтичному трилері "Лицар дня" Кемерон Діаз грає Джун Хейвенс, енергійну жінку, яка несвідомо потрапляє у захоплюючу пригоду із чарівним, але таємничим секретним агентом Роєм Міллером (у виконанні Тома Круза). Коли Джун виявляється втягнутою в небезпечну змову, у виконанні Діаз досягається ідеальний баланс уразливості та сили.

Інша жінка

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 49хв

Рік виконання: 2014

Головний продюсер: Джулі Йорн

"Інша жінка" представляє Кемерон Діаз у ролі Карлі Віттен, успішного адвоката, яка дізнається, що її бойфренд одружений. Вона створює союз з його дружиною, Кейт (у виконанні Леслі Манн), та іншою коханкою, Ембер (у виконанні Кейт Аптон), щоб помститися чоловікові-зраднику. Комедійний час Діаз та правдоподібне зображення Карлі привносять гумор та справжність у цю історію.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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