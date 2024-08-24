Киевстар изменит стоимость тарифов: когда это произойдет

Мобильный оператор Киевстар объявил об обновлении условий нескольких популярных тарифов, как для абонентов подписки, так и для контрактников. С 1 сентября 2024 года абоненты смогут воспользоваться увеличенными объемами минут и мобильного интернета.

В Киевстаре сообщили, что изменения ждут пользователей следующих пакетов:

LOVE UA База

LOVE UA Контракт

LOVE UA Свет 2023

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия

Максимальный Безлим 2019

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В тарифе Максимальный Безлим 2019 появятся "Суперсила на выбор" и "Роуминг как дома".

В Киевстаре объяснили, что рост потребления мобильного интернета побудил оператора к пересмотру условий тарифов. Киевстар отмечает, что увеличение объемов услуг позволит компании инвестировать в развитие сети и обеспечить ее стабильную работу.

Что нужно знать абонентам?

Сообщения об изменениях: все абоненты, относящиеся к изменениям, получат SMS-сообщение с подробной информацией о новых условиях и стоимости тарифа не менее чем за 7 дней до введения изменений.

Где узнать больше: подробную информацию о новых условиях можно получить по бесплатному номеру 477*9 или в приложении "Мой Киевстар".

Если предлагаемые изменения не отвечают вашим потребностям, вы можете выбрать другой подходящий тариф. Сделать это можно в приложении "Мой Киевстар" или в разделе "Тарифы" на сайте оператора.

Какой у меня тариф на Киевстар?

Узнать свой тариф можно по запросу *100*01*2#. Или авторизуйтесь на сайте и перейдите на страницу "Тарифы". Проверить тарифный план можно в приложении Мой Киевстар или по номеру 466*66.

Напомним, с 1 августа 2024 года мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости некоторых своих тарифов.

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