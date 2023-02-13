Классический рецепт шаурмы с курицей: как приготовить сочное блюдо дома

13 февраля отмечается Международный день шаурмы. Это блюдо заняло значимое место среди популярной уличной еды практически во всем мире. Ее вариации не имеют предела, однако, по мнению многих ценителей шаурмы, нет ничего лучше классического рецепта. Сегодня мы рассмотрим один из самых любимых рецептов шаурмы – с курицей. Подготовьте все ингредиенты и давайте смаковать!

Рецепт классической шаурмы с курицей.

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 г

Огурцы – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Капуста – 150 г

Майонез – 50 г

Кетчуп – 50 г

Лаваш тонкий – 100 г

Растительное масло – 20 г

Соль – по вкусу

Специи сухие – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте тонкие полоски и обжарьте на горячей сковороде с добавлением небольшого количества масла. По вкусу добавьте соль и специи. Вы можете выбрать молотый перец, паприку и сушеный базилик. Когда я жарю мясо на шаурму, то обычно посыпают специями довольно обильно, поскольку этот ингредиент – главная составляющая вкуса и аромата готового блюда.

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Для соуса соедините в небольшой чаше майонез и кетчуп. Хорошо перемешайте до однородного состояния.

Подготовьте овощи. Огурец и помидор хорошо промойте и нарежьте тонкой соломкой. Капусту можно использовать как обычную белокочанную, так и пекинскую. Многие предпочитают пекинскую, потому что она более мягкая, да и детям такая шаурма больше нравится. Капусту тонко нашинкуйте. Если используете белокочанную, то немного помните ее руками, чтобы она стала немного мягче.

Разложите на столе лист лаваша и смажьте его подготовленным соусом из кетчупа и майонеза. По краям листа мазать не нужно. Оставьте место, чтобы было удобно сворачивать в рулет. Выложите на лаваш нашинкованную капусту. Выложите обжаренное мясо, огурцы и помидоры. Подверните лаваш по бокам, а затем сверните в рулет. Немного прижмите, чтобы шаурма стала плотнее. Готовую шаурму обжарьте на сухой сковороде или гриле с обеих сторон. Зачем обжаривать шаурму? При обжаривании лист лаваша немного подсыхает и снаружи образуется очень аппетитная хрустящая корочка, а внутри вас будет ждать сочная начинка. Сытное и вкусное блюдо готово!

Напомним, если вы не хотите тратить много времени на приготовление шаурмы, тогда воспользуйтесь быстрым рецептом. Только через 15 минут вы получите вкусный перекус из простых ингредиентов.

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