'Клацати чи клікати': языковед объяснил, какое из слов правильно употреблять на украинском

Далеко не каждый знает, какое слово на украинском языке использовать правильно – "клікати" или "клацати".

Доцент-языковед, автор учебников по украинскому языку и заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко во время эфира программы "Завтрак с 1+1" рассказал, какое из слов следует употреблять.

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"Клікати" – значит нажимать клавишу компьютерной мыши или активировать ссылку. Слово "клікати" происходит от английского "клік", что означает нажимать. Кстати, оно уже попало в самый большой – 20-томный Словарь украинского языка", – сказал он.

Языковед подчеркнул, что "заимствованные слова надо употреблять только при крайней необходимости, когда нет украинского аналога": "Поэтому, если вы заботитесь о чистоте своей речи, употребляйте исконно украинское слово "клацати". Например, "клацніть на посилання" или "перейдіть за посиланням чи покликанням".

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