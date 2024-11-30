Кличко планирует возвращение на ринг и бой с Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, которому уже 48 лет, всерьёз рассматривает возможность возвращения в профессиональный спорт. По информации издания sport.ua, легендарный боксёр хочет провести титульный бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Переговоры и трудности

Активные переговоры по организации боя были приостановлены после скандального поединка Майка Тайсона и Джейка Пола. Организаторы крупных боёв в Саудовской Аравии обеспокоены риском повторения подобной ситуации, что ставит под сомнение серьёзность соревнований. Кроме того, Международная боксёрская федерация (IBF) пока не готова санкционировать бой из-за разницы в статусе между Кличко и Дюбуа.

Историческая мотивация

Кличко стремится установить исторический рекорд, став самым возрастным чемпионом мира в истории тяжёлого веса. В настоящее время этот титул принадлежит Джорджу Форману, который в 45 лет во второй раз завоевал звание чемпиона мира.

Последний раз Кличко выходил на ринг в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Несмотря на это поражение, желание Кличко вернуться и оставить ещё больший след в истории бокса остаётся непоколебимым.

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