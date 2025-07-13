Клиентам одного из украинских банков вскоре прекратят выплачивать вклады: чьи средства под угрозой

Вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал" прекратят выплату гарантированных сумм. Это связано с тем, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в соответствии с законом завершил ликвидационную процедуру банка и сформировал ликвидационный баланс вместе с отчетом.

Эту информацию обнародовал сам ФГВФЛ. В сообщении указано, что вкладчики банка имеют 30 дней для получения средств, начиная с 1 июля.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения продлится не более тридцати дней. После чего ликвидационный баланс ПАО "АКБ „Капитал" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – отмечается в сообщении.

ФГВФЛ отмечает, что вкладчики, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, должны обратиться в банки-агенты Фонда для получения гарантированных сумм. Полный список таких учреждений можно найти по предоставленной ссылке.

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Также, как сообщили в ФГВФЛ, наследники вкладчиков могут подать письменное обращение в Фонд для получения компенсации, если они имеют свидетельство о праве на наследство. Однако такое обращение нужно подать в течение 20 дней после публикации объявления Фонда (1 июля).

Причина ликвидации банка "Капитал"

В июле 2015 года НБУ признал "Капитал" неплатежеспособным. В регуляторе объяснили, что это произошло из-за того, что большинство активов банка и часть его операционных мощностей оказались на временно оккупированной территории.

В октябре 2015 года Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка. Установлено, что стабилизировать его деятельность не удалось.

Напомним, ранее в "Ощадбанке" приняли решение о сроке действия карточек.

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