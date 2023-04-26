Клопотенко рассказал, в чем польза льняного масла и как его использовать в приготовлении блюд

Лен использовали еще наши предки. Из него делали ткань, а позже стали выращивать в качестве продовольственной культуры. Сегодня лен потерял свою популярность и зря. Из него изготовляют чрезвычайно полезное масло, которое не уступает оливковому по свойствам.

Льняное масло делают методом прессования созревших и высушенных семян льна. Его можно смело называть суперфудом. Оно имеет приятный ореховый привкус и мягкое послевкусие.

Польза льняного масла

Льняное масло очень полезно для сердца и мозга. Это полностью ненасыщенный жир. Это масло содержит незаменимые жиры, которые попадают в наш организм исключительно из продуктов питания. В льняном масле содержатся лигнины – антиоксидантные и противовоспалительные соединения. Ученые утверждают, что благодаря им снижается риск заболевания раком молочной железы. Также льняное масло содержит тиамин и ниацин, которые придают коже эластичность и упругость, разглаживают морщины.

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Использование в кулинарии

Льняное масло горит при высоких температурах, поэтому его не используют для жарки. Лучше добавлять ее в готовые блюда. Вкус льняного масла можно сделать интересным с помощью чеснока, перца чили и розмарина.

Правила хранения

У плиты и духовки льняное масло хранить нельзя. Из-за постоянной жары оно окисляется и начинает горчить. Держите его в прохладном темном месте или в холодильнике. При покупке масла обращайте внимание на дату изготовления, а также тот факт, что льняное масло продается исключительно в стеклянных бутылках из темного стекла.

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