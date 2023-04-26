Клопотенко розповів, в чому користь лляної олії і як її використовувати в приготуванні страв

Льон використовували ще наші предки. З нього робили тканину, а пізніше стали вирощувати в якості продовольчої культури. Сьогодні льон втратив свою популярність, та дарма. З нього вироблять надзвичайно корисну олію, яка не поступається властивостями оливковій.

Лляну олію роблять методом пресування дозрілого та висушеного насіння льону. Її можна сміливо називати суперфудом. Вона має приємний горіховий присмак та м‘який післясмак.

Користь лляної олії

Лляна олія дуже корисна для серця та мозку. Це повністю ненасичений жир. Ця олія містить незамінні жири, які потрапляють до нашого організму виключно з продуктів харчування. У лляній олії містяться лігніни – антиоксидантні та протизапальні сполуки. Науковці стверджують, що завдяки ним знижується ризик захворювання раком молочної залози. Також лляна олія містить тіамін та ніацин, які надають шкірі еластичності та пружності, розгладжують зморшки.

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Використання у кулінарії

Лляна олія горить при високих температурах, тому її не використовують для смаження. Краще додавати її до готових страв. Смак лляної олії можна зробити цікавим за допомогою часнику, перця чилі та розмарину.

Правила зберігання

Біля плити та духовки лляну олію зберігати не можна. Через постійну спеку вона окисляється та починає гірчити. Тримайте її у прохолодному темному місці або в холодильнику. При покупці олї звертайте увагу на дату виготовлення, а також той факт, що лляна олія продається виключно у скляних пляшках з темного скла.

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