Соціум

Чи зараховується період здобуття вищої освіти до трудового стажу

Ціхоцька Марія

До стажу зараховується лише той період, за який сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду

Питання про зарахування періоду навчання у вищих чи середніх навчальних закладах до трудового стажу залишається актуальним для багатьох українців, адже правила змінювалися залежно від часу отримання освіти. До 1 січня 2004 року, згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року №1788, навчання на денній формі у вищих і середніх закладах, а також на курсах підготовки, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, автоматично зараховувалося до трудового стажу.

Про це повідомляє ПФУ. Ситуація змінилася з набуттям чинності Закону України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який запровадив поняття "страховий стаж" і скасував норму про автоматичне врахування навчання. Відтоді до стажу зараховується лише той період, за який сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду — роботодавцем або самою особою у разі добровільної участі у системі.

Таким чином, для тих, хто здобував освіту після 2004 року, факт навчання сам по собі не додає стажу. Важливим є лише наявність сплачених внесків, що стало ключовим чинником при розрахунку майбутньої пенсії.

