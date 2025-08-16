Чи зараховується період здобуття вищої освіти до трудового стажу

Питання про зарахування періоду навчання у вищих чи середніх навчальних закладах до трудового стажу залишається актуальним для багатьох українців, адже правила змінювалися залежно від часу отримання освіти. До 1 січня 2004 року, згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року №1788, навчання на денній формі у вищих і середніх закладах, а також на курсах підготовки, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, автоматично зараховувалося до трудового стажу.

Про це повідомляє ПФУ. Ситуація змінилася з набуттям чинності Закону України №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який запровадив поняття "страховий стаж" і скасував норму про автоматичне врахування навчання. Відтоді до стажу зараховується лише той період, за який сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду — роботодавцем або самою особою у разі добровільної участі у системі.

Читайте також: Зарплати зростають, але не для всіх: кому чекати надбавок у 2025 році

Таким чином, для тих, хто здобував освіту після 2004 року, факт навчання сам по собі не додає стажу. Важливим є лише наявність сплачених внесків, що стало ключовим чинником при розрахунку майбутньої пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що середня зарплата в Україні може зрости майже до 40 тис. грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!