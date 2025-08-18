Російські дрони атакували Харків: є влучання у багатоповерхівку, серед загиблих - однорічна дитина (фото, відео)

У Харкові в ніч на 18 серпня внаслідок атаки російських дронів загинули двоє дорослих та однорічна дитина. Ще сімнадцять людей отримали поранення, серед них шестеро дітей.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами мера, безпілотники типу "Шахед" вдарили по Індустріальному району міста. Один із дронів поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок вибухів там спалахнули пожежі: в одному під’їзді загорілися поверхи з другого по четвертий, в іншому — зайнявся останній поверх. Руйнування перекриттів створило загрозу, що під завалами можуть залишатися люди. Рятувальники проводять аварійно-рятувальну операцію.

Близько 6:36 з-під уламків вдалося деблокувати жінку, яка, ймовірно, є матір’ю загиблої дитини. Вона вижила і зараз отримує необхідну допомогу.

Зафіксовано, що російські окупанти атакували житловий квартал чотирма дронами "Герань-2". У багатоквартирному будинку виникли пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах, від вибухів утворилися обвали й серйозні руйнування. Загалом ушкоджено шість житлових будинків та п’ятнадцять автомобілів.

UPD: кількість загиблих зросла до 7.

