Когда нужно начинать оформление пенсии и куда обращаться: объяснение ПФУ

Вопрос оформления пенсии становится все более актуальным для украинцев, приближающихся к пенсионному возрасту. Особенно часто возникает вопрос об оптимальном времени подачи заявления на оформление пенсии.

Сроки обращения за пенсией

По информации издания 24 tv.пенсия по возрасту назначается со дня, следующего после достижения пенсионного возраста. Важно подать заявление не позднее трех месяцев после этой даты. В таком случае пенсию начислят со дня 60-летия заявителя.

Стоит отметить, что лицам, которым еще не исполнилось 60 лет, может быть выгоднее подать заявление после Нового года. Это позволит учесть среднюю зарплату за последние три года, что может увеличить размер пенсии.

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Особенности льготной пенсии

Льготная пенсия – это возможность раньше выйти на пенсию для тех, кто работал во вредных или тяжелых условиях труда. Основные требования к получению такой пенсии включают:

Достижение соответствующего пенсионного возраста (который может отличаться для женщин в зависимости от года рождения). Наличие необходимого трудового стажа во вредных или тяжелых условиях, что подтверждается в соответствии с официальными списками: Список №1 включает работы в подземных условиях или с особо вредными условиями.

Список №2 включает в себя другие работы с вредными условиями.

Важно отметить, что для лиц, работавших в таких условиях до введения нового закона, могут применяться условия назначения пенсии по предыдущему законодательству.

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч до 24,3 тысяч гривен. Это означает, что украинцы будут в среднем получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит около 9,5%. В результате реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

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