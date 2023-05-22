Когда прозвучит последний звонок в школах Киева в 2023 году: названа дата

Согласно официальному сообщению, опубликованному пресс-службой Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации, учебный процесс продлится до 30 июня, и школам рекомендуется завершить классно-урочную систему обучения до 16 июня – это будет датой последних звонков. Следует отметить, что эти рекомендации носят необязательный характер, но школы, как правило, придерживаются их.

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В сообщении также говорится, что документы об образовании для выпускников школ следует издать в период с 21 по 23 июня.

Напомним, что в Киеве с марта начинается прием детей в первые классы, а зачисление учеников будет происходить начиная с 16 апреля.

Для зачисления ребенка в первый класс необходимо подать заявление одного из родителей (опекуна или другого законного родственника), а также документы, подтверждающие место жительства ребенка или одного из родителей (или заменяющего их лица) на территории, где расположено учебное заведение.

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Следует также иметь документы, предусмотренные Порядком зачисления, такие как свидетельство о рождении и медицинская справка. Оригиналы этих документов и медицинские справки должны быть поданы в учебное заведение не позднее 18 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, когда начинаются летние каникулы.

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