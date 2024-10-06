Когда школьники и студенты будут отдыхать зимой 2024-2025: расписание каникул

Учебный год 2024-2025 в Украине стартовал 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня. Из-за сложностей с энергетической системой в стране Министерство образования позволило учебным заведениям более гибко организовывать учебный процесс.

В частности, педагогические советы учебных заведений могут самостоятельно устанавливать продолжительность учебной недели, а также продолжительность и количество каникул, а также выбирать форму обучения (дистанционное, очное или смешанное). Это позволит лучше адаптироваться к местным условиям и обеспечить непрерывность учебного процесса, пишет ТСН.

Согласно предварительным данным, зимние каникулы в учебных заведениях запланированы на период с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

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Учитывая вероятность блэкаутов из-за холодной погоды и атаки россии на ключевые объекты, учебные заведения будут иметь возможность адаптировать образовательный процесс, а также продолжительность новогодних каникул: от даты их начала до времени проведения уроков.

Для реализации смешанной формы обучения в образовательных учреждениях нужно обеспечить укрытие, которое позволит проводить занятия в самой школе или в ее окрестностях, на расстоянии не более 500 метров.

В условиях неопределенности некоторые школы уже решили отменить осенние каникулы, чтобы иметь возможность продолжить отдых в зимний период. Это поможет обеспечить качественный процесс обучения и уменьшить потери.

Напомним, ранее учитель поделился секретами, как эффективно учиться дистанционно.

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