Коли школярі та студенти відпочиватимуть взимку 2024-2025: розклад канікул

Навчальний рік 2024-2025 в Україні стартував 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня. Через складнощі з енергетичною системою в країні Міністерство освіти дозволило навчальним закладам гнучкіше організовувати навчальний процес.

Зокрема, педагогічні ради навчальних закладів можуть самостійно встановлювати тривалість навчального тижня, а також тривалість і кількість канікул, а також обирати форму навчання (дистанційне, очне чи змішане). Це дозволить краще адаптуватися до місцевих умов і забезпечити безперервність навчального процесу, пише ТСН.

Згідно з попередніми даними, зимові канікули у навчальних закладах заплановані на період з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року.

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Враховуючи ймовірність блекаутів через холодну погоду та атаки росії на ключові об'єкти, навчальні заклади матимуть можливість адаптувати освітній процес, а також тривалість новорічних канікул: від дати їхнього початку до часу проведення уроків.

Для реалізації змішаної форми навчання в освітніх установах потрібно забезпечити укриття, яке дозволить проводити заняття в самій школі або в її околицях, на відстані не більше 500 метрів.

В умовах невизначеності деякі школи вже вирішили скасувати осінні канікули, щоб мати змогу продовжити відпочинок у зимовий період. Це допоможе забезпечити якісний процес навчання та зменшити втрати.

Нагадаємо, раніше вчитель поділився секретами, як ефективно навчатись дистанційно.

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