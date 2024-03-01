Когда Украина переходит на летнее время в 2024 году

Ежегодно в конце марта и октября в Украине происходит перевод стрелок часов соответственно на летнее и зимнее время. Это делается для экономии электроэнергии и более эффективного использования дневного света.

Видео дня

В 2024 году переход на летнее время состоится в ночь с 30 на 31 марта в 3:00 утра. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Об этом пишет ТСН.

Перевод времени вызывает негативные последствия для здоровья – головная боль, усталость, нарушение сна. Поэтому через несколько дней следует начать ложиться спать на час раньше.

Большинство современных устройств автоматически сменяют время, а вот механические часы придется перевести вручную. Чтобы не забыть, следует поставить себе напоминание.

Отказаться от сезонных смен времени в Украине невозможно из-за большой территории. Это приведет к неудобствам в разных регионах страны. Если навсегда оставить летнее время, тогда зимой в Ужгороде солнце будет сходить в 9:20 утра, а оставив зимнее время, в Харькове летом солнце будет сходить в 03:00, а заходить уже в 19:27 вечера.

Напомним, мы уже писали, как перевести механические и кварцевые наручные часы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !