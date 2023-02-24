Переход на летнее время: как перевести механические и кварцевые наручные часы

В скором времени украинцам придется снова переводить часы. На этот раз стрелки часов нужно будет переводить на летнее время – в три часа ночи 26 марта.

Большинство гаджетов, которыми мы пользуемся, автоматически обновят часы, однако если вы пользуетесь наручными часами, вам придется самостоятельно настраивать их на правильную работу.

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Специалисты из deka.ua рассказали, как правильно выставить или перевести время на разных наручных часах.

Механические часы – заводной ключ (кнопочка на обрамлении корпуса циферблата) нужно прижать к корпусу и прокрутить по часовой стрелке, установив нужное время. В некоторых часах эту кнопочку нужно не прижимать, а наоборот – поднять и прокрутить. Специалисты отмечают, что вращение стрелок в любых механических часах лучше производить по часовой стрелке. Важно, чтобы после перевода стрелок вы не забыли повернуть ключ в исходное положение, плотно прижав его к корпусу.

Кварцевые часы – у них нет пружины, которая требует завода, а работают от батарейки или аккумулятора.

"То есть в прижатом к корпусу положении его вращения в обе стороны есть холостые. А вот вытянутый из корпуса в крайнее правое положение он, как и в механике, позволяет перевести часовую и минутную стрелки в необходимое положение. Секундная же стрелка при этом всегда останавливается. Поэтому, чтобы установить максимально точное время, возьмите за привычку выдвигать ключ, когда секундная стрелка находится в положении "60 секунд". Это позволит, заталкивая их по сигналу точного времени, всегда запускать часы с минимальной погрешностью", – отмечается в сообщении.

Что касается смартчасов, то настроить нужное время на них можно без подключения к телефону.

Отмечается, что во многих моделях время устанавливается по собственным настройкам, без синхронизации со смартфоном. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:

Если экран темный, коснуться его или нажать кнопку на корпусе. Провести по экрану сверху вниз. Выберите "Настройки". Если такой функции нет, провести по дисплею справа налево. Перейти к разделу "Дата и время" (или "Языки и время"). Выставить нужное время.

"Если поменять время не получилось, убедитесь, что отключены параметры "Дата и время сети", "Временной пояс сети". В противном случае умные часы автоматически загружают данные сети и не дают выставить время вручную", – добавили специалисты.

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