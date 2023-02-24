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Переход на летнее время: как перевести механические и кварцевые наручные часы

Былим Елена

Переход на летнее время: как перевести механические и кварцевые наручные часы

В скором времени украинцам придется снова переводить часы. На этот раз стрелки часов нужно будет переводить на летнее время – в три часа ночи 26 марта.

Большинство гаджетов, которыми мы пользуемся, автоматически обновят часы, однако если вы пользуетесь наручными часами, вам придется самостоятельно настраивать их на правильную работу.

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Специалисты из deka.ua рассказали, как правильно выставить или перевести время на разных наручных часах.

Механические часы – заводной ключ (кнопочка на обрамлении корпуса циферблата) нужно прижать к корпусу и прокрутить по часовой стрелке, установив нужное время. В некоторых часах эту кнопочку нужно не прижимать, а наоборот – поднять и прокрутить. Специалисты отмечают, что вращение стрелок в любых механических часах лучше производить по часовой стрелке. Важно, чтобы после перевода стрелок вы не забыли повернуть ключ в исходное положение, плотно прижав его к корпусу.

Кварцевые часы – у них нет пружины, которая требует завода, а работают от батарейки или аккумулятора.

"То есть в прижатом к корпусу положении его вращения в обе стороны есть холостые. А вот вытянутый из корпуса в крайнее правое положение он, как и в механике, позволяет перевести часовую и минутную стрелки в необходимое положение. Секундная же стрелка при этом всегда останавливается. Поэтому, чтобы установить максимально точное время, возьмите за привычку выдвигать ключ, когда секундная стрелка находится в положении "60 секунд". Это позволит, заталкивая их по сигналу точного времени, всегда запускать часы с минимальной погрешностью", – отмечается в сообщении.

Что касается смартчасов, то настроить нужное время на них можно без подключения к телефону.

Отмечается, что во многих моделях время устанавливается по собственным настройкам, без синхронизации со смартфоном. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:

  1. Если экран темный, коснуться его или нажать кнопку на корпусе.
  2. Провести по экрану сверху вниз.
  3. Выберите "Настройки".
  4. Если такой функции нет, провести по дисплею справа налево.
  5. Перейти к разделу "Дата и время" (или "Языки и время").
  6. Выставить нужное время.

"Если поменять время не получилось, убедитесь, что отключены параметры "Дата и время сети", "Временной пояс сети". В противном случае умные часы автоматически загружают данные сети и не дают выставить время вручную", – добавили специалисты.

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