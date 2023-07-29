Когда затопили соседи: Как избавиться от следов влаги на потолке

После затопления или из-за старой крыши на гипсокартонном потолке могут появиться неприятные пятна, приобретающие желтый цвет в процессе высыхания. Эти пятна, кроме того, что портят внешний вид потолка, могут стать почвой для появления плесени, поэтому важно не медлить с их устранением.

Читайте также: Неприятный запах исчезнет: простые и эффективные способы для мытья холодильника

В данных случаях можно воспользоваться домашними методами для очистки потолков от пятен и обеспечения его эстетичного вида. Об этом пишет Телеграф.

Основные шаги для удаления пятен от влаги на потолке:

Обеспечьте достаточное проветривание пораженного помещения для ускорения процесса высыхания пятен и предотвращения развития плесени. Перед началом процедуры вооружитесь маской и защитными очками. Для удаления пятен воспользуйтесь раствором, приготовленным из одной части хлорной извести и трех частей воды. Смочите губку в полученном растворе и обработайте им пятна на потолке. Будьте осторожны, чтобы не попасть хлорной известью на одежду или кожу. Если пятно старое и сопровождается появлением плесени, необходимо повторить процедуру несколько раз. В качестве альтернативного метода используйте раствор из белого уксуса и воды. Распыляйте эту смесь на потолок с помощью распылителя и оставьте на 30 минут. Затем удалите средство с помощью влажной тряпки. После того, как пятна исчезнут и поверхность потолка полностью высохнет, можно переходить к окрашиванию потолка и стен.

Домашние методы позволяют справиться с неприятными пятнами на потолке от влаги. Однако, если проблема остается нерешенной или пятна снова появляются, лучше обратиться к специалистам, чтобы выявить причину и принять надлежащие меры по ее устранению и предотвращению дальнейших проблем.

Ранее UAportal рассказывал, как удалить царапины из нержавеющей стали, чтобы сохранить ее эстетичный вид и привлекательность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!