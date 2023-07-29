Коли затопили сусіди: Як позбутись слідів вологи на стелі

Після затоплення або через старий дах на гіпсокартонній стелі можуть з'явитися неприємні плями, які набувають жовтого кольору в процесі висихання. Ці плями, крім того, що псують зовнішній вигляд стелі, можуть стати ґрунтом для появи цвілі, тому важливо не зволікати з їх усуненням.

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В даних випадках можна скористатися домашніми методами для очищення стелі від плям і забезпечення її естетичного вигляду. Про це пише Телеграф.

Основні кроки для видалення плям від вологи на стелі:

Забезпечте достатнє провітрювання ураженого приміщення для прискорення процесу висихання плям і запобігання розвитку плісняви. Озбройтеся маскою та захисними окулярами перед початком процедури. Для видалення плям скористайтеся розчином, приготовленим з однієї частини хлорного вапна і трьох частин води. Змочіть губку в отриманому розчині і обробіть ним плями на стелі. Будьте обережні, щоб не потрапити хлорне вапно на одяг або шкіру. Якщо пляма стара і супроводжується появою цвілі, необхідно повторити процедуру кілька разів. Як альтернативний метод, використайте розчин з білого оцту і води. Розпилюйте цю суміш на стелю за допомогою розпилювача і залиште на 30 хвилин. Потім видаліть засіб за допомогою вологої ганчірки. Після того, як плями зникнуть і поверхня стелі повністю висохне, можна переходити до фарбування стелі та стін.

Домашні методи дозволяють впоратися з неприємними плямами на стелі від вологи. Однак, якщо проблема залишається невирішеною або плями знову з'являються, краще звернутися до фахівців, щоб виявити причину і вжити належні заходи для її усунення та запобігання подальшим проблемам.

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