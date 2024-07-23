Кого из мужчин не могут мобилизовать: названы все категории

Сейчас в Украине действует всеобщая мобилизация и поэтому военнообязанных лиц могут призвать на службу в армии. Однако существуют определенные категории мужчин, которые по закону не могут быть мобилизованы.

Адвокат из компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии для "РБК-Украина" разъяснила, что согласно обновленному законодательству о мобилизации, некоторые категории лиц имеют право на получение отсрочки от призыва, а также есть те, кто вообще не подпадает под действие мобилизации.

Анищенко подчеркнула, что мобилизация не касается мужчин в возрасте до 25 лет и старше 60 лет. Эти лица могут вступить в армию только на добровольных началах. Также она отметила, что лица с офицерским званием могут продолжать службу в армии до достижения 65-летнего возраста, если они этого желают.

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Необходимо отметить, что существуют исключения для мужчин младше 25 лет, которые могут быть призваны. Это касается офицеров запаса, тех, кто служил по призыву, а также выпускников военных кафедр.

Дополнительно, лица, имеющие проблемы со здоровьем, препятствующие службе или те, кто был снят с воинского учета, не подлежат мобилизации. Адвокат также отметила, что мужчины с официальными отсрочками или бронированием также не могут быть призваны в армию.

"Часто встречаю явление, когда те, кто имеет право на законную отсрочку, ее не оформляет. Однако надо учитывать, что если такое право есть, но вы не собрали необходимые документы и не сходили с ними в ТЦК, отсрочка не оформляется как-то автоматически. Ее оформлением надо заниматься в каждом отдельном случае", – подчеркнула адвокат.

В общем, не могут мобилизовать следующие категории граждан:

лиц, в которых погиб родной брат во время войны;

мужчин с ребенком до 18 лет, если другой родитель ребенка умер, лишенный родительских прав, пропал без вести или считается отсутствующим;

мужчин, самостоятельно воспитывающих по крайней мере одного несовершеннолетнего ребенка;

лиц, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекунов ребенка с тяжелыми заболеваниями;

лиц, ухаживающих за совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

мужчин, имеющих на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

мужчин, постоянно ухаживающих за больной женой, ребенком или одним из родителей или родителей жены (супруга), если родственник нуждается в постоянном уходе за заключением медицинской комиссии;

мужчин-опекунов лица, признанного судом недееспособным.

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