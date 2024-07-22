Кого торкнеться мобілізація вже з 1 серпня: три основні категорії
В Україні під час мобілізації до лав Збройних Сил та інших військових формувань залучають більше фахівців, адже війна потребує не лише мужніх бійців на фронті, а й кваліфікованої роботи в тилу.
Як повідомляє видання novyny.pro, від 1 серпня до лав ЗСУ залучатимуть військовозобов'язаних чоловіків призовного віку, які мають відповідний стан здоров’я та не претендують на відстрочку.
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"Військове керівництво країни наголошує на важливості залучення людей з бойовим досвідом, таких як штурмовики, артилеристи, а також спеціалістів з інших сфер, включаючи водіїв, IT-фахівців та зв'язківців", – додає видання.
Хто підлягає мобілізації з 1 серпня:
- Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід та за станом здоров'я придатні або обмежено придатні до несення військової служби.
- Чоловіки від 25 до 60 років (за новим законом вік знижено з 27) без досвіду військової служби, але придатні або обмежено придатні за станом здоров'я. Протягом 9 місяців вони мають пройти повторну ВЛК.
- Чоловіки 18-60 років, зняті з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану. Їм також протягом 9 місяців йти на ВЛК.
Важливо: граничний вік для мобілізації не змінився - 60 років.
Жінки віком до 60 років, які за станом здоров'я придатні до несення військової служби, можуть добровільно вступити до лав ЗСУ.
Також до війська можуть мобілізувати призовників 18-27 років (з 25 за новим законом), які не проходили строкову службу.
Зазначається, що мобілізація проходить не лише для поповнення військ на фронті, а й для забезпечення роботи в штабах, медичних закладах, на транспорті та в інших сферах. Тож затребувані фахівці різних спеціальностей, зокрема:
- Штурмовики, артилеристи та інші бойові спеціалісти.Водії, зв'язківці, IT-фахівці.
- Медики, психологи, кухарі, інженери та інші.
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