Кого коснется мобилизация уже с 1 августа: три основных категории

В Украине во время мобилизации в ряды Вооруженных Сил и других военных формирований привлекают больше специалистов, ведь война требует не только мужественных бойцов на фронте, но и квалифицированной работы в тылу.

Как сообщает издание novyny.pro, с 1 августа в ряды ВСУ будут привлекать военнообязанных мужчин призывного возраста, имеющих соответствующее состояние здоровья и не претендующих на отсрочку.

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"Военное руководство страны отмечает важность привлечения людей с боевым опытом, таких как штурмовики, артиллеристы, а также специалистов из других сфер, включая водителей, IT-специалистов и связистов", — добавляет издание.

Кто подлежит мобилизации с 1 августа:

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие военный опыт и по состоянию здоровья, пригодны или ограниченно пригодны к несению военной службы.

Мужчины от 25 до 60 лет (по новому закону возраст снижены с 27) без опыта военной службы, но пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья. В течение 9 месяцев они должны пройти повторную ВЛК.

Мужчины 18-60 лет, снятые с военного учета, но признанные годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения. Им также в течение 9 месяцев идти на ВЛК.

Важно: предельный возраст для мобилизации не изменился – 60 лет.

Женщины до 60 лет, которые по состоянию здоровья пригодны к несению военной службы, могут добровольно вступить в ряды ВСУ.

Также в армию могут мобилизовать призывников 18-27 лет (из 25 по новому закону), которые не проходили срочную службу.

Отмечается, что мобилизация идет не только для пополнения войск на фронте, но и для обеспечения работы в штабах, медицинских учреждениях, на транспорте и других сферах. Поэтому востребованы специалисты разных специальностей, в частности:

Штурмовики, артиллеристы и другие боевые специалисты. Водители, связисты, IT-специалисты.

Медики, психологи, повара, инженеры и другие.

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