Кого из студентов могут призвать на военную службу

Продлено военное положение и режим общей мобилизации в Украине до 14 февраля 2024 года. Эта информация касается военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые ВЛК признала пригодными к военной службе и не имеют права на отсрочку.

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Среди них также находятся студенты, и начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо раскрыл вопрос, кого именно из студентов могут призвать в армию, пишет NV.ua.

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Законодательство предоставляет отсрочку военнообязанным студентам, которые учатся на дневной форме в средних специальных, средних технических и вузах, независимо от их возраста. Студенты в возрасте от 18 до 27 лет, отчисленные или принявшие академический отпуск, пока не подпадают под мобилизацию, поскольку находятся в категории призывников.

Однако важно учитывать, что студенты в возрасте от 27 лет, учась на дневной форме, если их отчислят или они возьмут академический отпуск, становятся подвержены мобилизации. Владимир Фите подчеркнул, что студентам нужно ежегодно лично подтверждать факт обучения на дневной форме и предоставлять соответствующую справку своим ТЦК и СП.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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