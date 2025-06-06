Кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав

Чтобы управлять транспортным средством в Украине, необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории. В то же время существуют отдельные случаи, когда это правило не является обязательным, хотя о них нередко не знают даже представители правоохранительных органов.

Подробнее о таких исключениях рассказали юристы "Дорожного адвоката", пишет сайт SUVNews. Так, согласно действующим законодательным нормам, получение водительских прав и регистрация обязательны лишь для механического транспорта, оснащенного электродвигателем с мощностью более 3 кВт. Такие транспортные средства входят в категорию "А1" и должны быть официально зарегистрированы в Министерстве внутренних дел.

Что касается электроскутеров, самокатов и других средств передвижения с двигателем мощностью до 3 кВт включительно, их регистрация и наличие водительских прав не являются необходимыми. Любое наложение штрафных санкций на водителей такого транспорта противоречит законодательству.

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Эксперты по праву отмечают, что правоохранители нередко некорректно квалифицируют действия водителей скутеров в соответствии с ч.2 ст.126 КУоАП, что может привести к штрафу в размере 3400 гривен. В случае повторного случая сумма взыскания может вырасти до 40 800 гривен. Кроме того, инспекторы порой необоснованно накладывают санкцию в 850 гривен (ч.6 ст.121 КУоАП), мотивируя это отсутствием регистрации транспортного средства.

Если вы пользуетесь электротранспортом мощностью до 3 кВт, важно знать его технические характеристики и иметь соответствующие документы, подтверждающие эти данные. В случае попытки правоохранителей оштрафовать вас стоит отметить отсутствие оснований для этого. Если ваши аргументы не принимают во внимание, остается возможность обжалования ситуации в судебном порядке.

Напомним, ранее украинским водителям рассказали, где можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД в 2025 году.

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