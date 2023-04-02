Кого из украинцев могут заставить вернуть субсидию

Многие украинцы, которые не могут оплачивать коммунальные услуги, получают субсидии от государства. Такая помощь – единственный способ для семей с низкими доходами оплатить счета за жилье и избежать задолженности. Однако некоторые граждане могут потерять эту поддержку, если будут обнаружены факты, которые они скрыли при получении субсидии или не сообщили о них после назначения.

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Государство может лишить субсидий украинцев в двух случаях:

если в заявке на получение субсидии была предоставлена недостоверная информация, повлекшая за собой превышение 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

если субсидиант не сообщил об обстоятельствах, повлиявших на его право на помощь, в течение 30 дней с момента их возникновения.

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Следовательно, если субсидиант получил незаконную сумму, государство может уменьшить ежемесячную сумму пособия, чтобы погасить переплату постепенно. Согласно закону, государство может вычислять не более 20% от суммы, причитающейся субсидианту. Если должнику будет назначена субсидия на следующий период, размер пособия будет сокращен с учетом долга.

Это может создать проблемы для украинцев, которые возлагаются на помощь государства, чтобы обеспечить себя жильем. Следовательно, необходимо соблюдать правила получения субсидии и избегать предоставления недостоверной информации.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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